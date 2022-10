D2: Neslyšící problém 2

Koncert, kde nikdo nikoho neposlouchá. Dirigent odmítá naslouchat orchestru a co teprve takový nahluchlý orchestr? Z tolika hudby by jeden ohluchl! To musíte slyšet!

Michal Sedláček – Vláďa

Jakub Burýšek – Ota

Lenka Jaborská – scénář, režie

Janáčkova filharmonie Ostrava

Stanislav Vavřínek – dirigent

Posloucháš mě? Slyšíš, co ti říkám? Poslouchej mě! Tady mě nikdo neposlouchá!

