D1: Nepochopitelný problém 2

Koncert plný nedorozumění a problémů! Nepochopen se bude cítit dirigent, orchestr i účinkující. A proto je třeba přijít s dětmi a podpořit je v hledání řešení. Děkujeme, že je v tom nenecháte!

Michal Sedláček – Vláďa

Jakub Burýšek – Ota

Lenka Jaborská – scénář, režie

Janáčkova filharmonie Ostrava

Stanislav Vavřínek – dirigent

Nikdo mě nechápe! Chápeš to? Nechápu to! Tak to pochop!

Koncert plný nedorozumění. Vláďa naráží na Otovo nepochopení, Otu zas nechápe Vláďa. Zcela nepochopen se cítí i dirigent. A co teprve orchestr! Tolik hudebníků aby se pochopilo? A ta hudba, co zní, tu chápete? To nepochopíte!