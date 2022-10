Pink Floyd Forever nadchnou Hudební Bazar!

Pink Floyd Forever nadchne HB!

Mistrně a s velkou láskou a respektem připravený a výtečně zahraný "hold" britské legendě!

Koncertní provedení audiovizuálního pořadu "Kéž bys tady byl." V průběhu vystoupení uslyšíte nejen kompletní LP Pink Floyd - Wish You Were Here, ale také další skladby ze starší i novější éry Pink Floyd, doplněné velkoplošnou projekcí a světelnou show.

Sestava kapely Pink Floyd Forever:

Dalibor Vašinka - kytary, zpěv; Vítězslav Jiřík - klávesy, zpěv; Jarmil Ostřanský - baskytara; Libor Weiss - bicí, zpěv.