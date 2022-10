Saca v Hudebním Bazaru

Přesně rok od posledního koncertu v Bazaru se opět objevíme na známém místě a zahrajeme naše známé i méně známé songy.

Vstupné jako vždy dobrovolné ("do klobouku"). Budeme se těšit!

SACA:

Čtyři kluci a jejich muzika.

Kapelu jsme založili v létě 2014 v Ostravě, a to pod názvem Sækədʒəwiːə (čti sakadžavia). V roce 2017 vyšla naše debutová deska Temporary Thing a o rok později EP se skladbami, které se na ni nevešly. Obě alba jsme natočili ve Vídni s Alexem Lauschem a vydali vlastním nákladem.

V roce 2020 jsme vydali singly Second One, Bolím a Dutch Tulips. Zakládající baskytarista Kuba Šimkovič se s námi v dobrém rozloučil a nahradil jej Vašek Merta.

Letos do našeho singlového řetězce přibyly další tři články: 'Du dál, Only Physically a The Post. Zároveň spřádáme plány na druhé album...

Matěj Vašíček: zpěv, kytara

Václav Merta: baskytara, doprovodné vokály

Roman Zikán: sólová kytara, doprovodné vokály

Michael Gacek: bicí, doprovodné vokály