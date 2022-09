Joe Karafiát Trio v Hudebním Bazaru!

JOE KARAFIÁT TRIO

Joe Karafiát alias Joe Carnation je univerzální kytarista a originální skladatel. V roce 1980 emigroval do Londýna. Po dvou letech opustil Anglii a usadil se v Kanadě, kde hrával s různými hudebníky. Hudbě se věnuje víc jak třicet let a po celou dobu hudební kariéry se drží v linii undergroundu. Působí jako kytarista, zpěvák a skladatel nejen Garáže a Garage, Domácí kapely, a zejména člen proslulých The Plastic People Of The Universe. Co je zpátky v Čechách toho stihl neuvěřitelně mnoho. S Mejlou Hlavsou pracoval na legendárním projektu Šílenství, složeném ze skladeb, které překračovaly stylové hranice Plastic People. S Filipem Topolem a Vráťou Brabencem si střihl nedoceněný experiment Konec léta. Jako producent se podepsal na řadě legendárních nahrávek pražských post-novovlnných skupin. Ale nejvíc ho známe z hraní v Joe Karafiát Bandu, svérázné a těžko definovatelné kapele, v níž se snoubí všechno, co přinesl rock od šedesátých let dodnes.

„Joe je supermuzikant, na jehož songy hledíme my, Američané, a vůbec všeobecně kytaristé zbytku světa s radostí z hudby – s nekončícím překvapením i temnými momenty. Joe je prostě klasický Kanaďan,“ dodává s úsměvem Oskar Petr.

Vystoupení bude pro příznivce poctivého kytarového umění velkým zážitkem.