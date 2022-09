Mezinárodní festival outdoorových filmů v Ostravě

Promítání v hudebním klubu:

Jako v ráji – Maledivy 2021 (ČR, 10 min.)

Skupina freediverů se setkává ve vodách souostroví Maledivy s mnoha mořskými živočichy. Pod molem továrny na zpracování ryb panuje vzhledem k dostatku potravy ze zbytků výroby mír a pohoda i mezi jinde většinou nepřátelskými druhy. Prostředí připomíná mořský ráj.

Around Annapurna (Rakousko, 16 min.)

Příběh dvou cyklistů, kteří si plní jeden ze svých největších snů: projet Annapurna Circuit na horském kole.

Matterhorn – The Lion Ridge (Itálie, 34 min.)

Italský alpinista nás vezme na Matterhorn a zároveň seznámí s historií výstupů na tuto horu.

Západní Tatry – Roháče: přechod přes 10 vrcholů (ČR, 10 min.)

Třídenní přechod Roháčů. 3 dny, 33 km, 3500 m výstup a 4000 m sestup. Hory umí být krásné, ať je krásně nebo ošklivo.

Prales zítřka (ČR, 27 min.)

Skupina českých zoologů se vydává do konžského pralesa, aby přispěla k ochraně biologicky významné oblasti. Zároveň se dovídají o fungování lovu zvířat a pytláctví.

Festival pokračuje ve dnech 20. -23. 10. vždy od 17 a 19 hodin v hudebním klubu Poklad.

VÍCE INFORMACÍ ZDE