Kakaczech velmi

Kakaczech v HB!

Kakaczech je původně gymplácký hitsband z Hlučína.

Jsme parta kamarádů, kteří v roce 2010 založili pro samou radost z muziky kapelu s provizorním punkovým názvem Kakaczech. Jak už to tak bývá, sešlo se pár nadšených lidí, název zůstal, chuť hrát rostla, a z 1 koncertu se vyklubalo dalších 100, a tak spolu hrajeme v téměř nezměněné sestavě až dodnes.

Na našem koncertě se můžeš těšit ze zvuku syrového bigbeatu tu a tam říznutého funkovým či lidovým motivem. Máme rádi živou muziku a koncerty, co jsou párty až do rána. Těšíme se na dalším!

HOBLUJ!