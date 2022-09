Markéta Lukášková o tom, Co vás v dějáku nenaučili

Srdečně vás zveme na setkání s novinářkou a spisovatelkou Markétou Lukáškovou, které se uskuteční v pondělí 17. října 2022 od 17:00 v DOMĚ KNIHY KNIHCENTRUM.cz v Ostravě.

O knize Co vás v dějáku nenaučili: Pamatujete na školní dějepis? Vždycky končil druhou světovou. Jenže právě to, co nás v dějáku nenaučili, ovlivnilo naše životy nejvíc. Jak se komunisté dostali k moci, že propaganda byla i v seriálech, že politika do sportu bohužel vždycky patřila nebo že lidé utíkali ze země v nafukovacím balonu. Nečekejte hromadu dat, ale skutečné příběhy i náladu tehdejší doby. Obojí je důležité znát, protože národ, který nezná svou historii, je odsouzen k tomu ji opakovat.

Místo k sezení si rezervujte na www.knihcentrum.cz/rezervace