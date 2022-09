Oldies Festival 2023

Popis akce Oldies festival se koná od roku 2015 v Ostravě. Za 6 let navštívilo festival více než 70 000 návštěvníků, kteří mohli slyšet 41 hudebních skupin z 90. let jako jsou DJ BOBO, EAST 17, MASTERBOY, LOONA, LOU BEGA, 2UNLIMITED a mnoho dalších. Na jubilejní 6. ročník jsme se rozhodli přivést skupiny 80. let a milénia a tím opustit myšlenku specializovat se pouze na „devadesátky“.

Na 7. ročník jsme se rozhodli přivést skupiny 90. let a milénia.. Můžete se těšit na opravdové hvězdy z let minulých, které Vás jako vždy roztančí na největší Oldies festivalu v ČR a SK.

První vystupující jsou : 666, Loona... další jména budeme postupně zveřejňovat.