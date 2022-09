Kouzelné narozeniny Světa techniky v Dolních Vítkovicích

Všechny malé a velké zveme na Kouzelné narozeniny Světa techniky! Fantastický program plný kouzel vás čeká po celý víkend 1. a 2. října od 10:00 do 18:00! Malý svět techniky U6 slaví rovných deset let, Velký svět techniky osm. A spolu s vámi si chceme užít všechno, co na narozeninové oslavy chystáme! Budeme moc rádi, když vás uvidíme!

MALÝ SVĚT TECHNIKY U6

Škola čar a kouzel

Famfrpál s Harrym Potterem

Výroba kouzelnické hůlky

Hledání viteálů v expozici U6

VELKÝ SVĚT TECHNIKY

Science show plná iluzí

Kouzelnické triky v expozicích

Výroba čarovného kaleidoskopu

Vědecká laboratoř se světelnými pokusy

TIP: Narozeninová 20% sleva. Pokud si pořídíte vstupenky do expozic Velkého světa techniky, tak vstup do U6 budete mít o 20 % levnější. A naopak…

Těšíme se na všechny!