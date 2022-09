Baníkovské oslavy vrcholí. Po 100 letech se otevřely výčepní kohouty v ikonickém hostinci u dubu

Jubilejní 100. výročí založení fotbalového klubu FC Baník Ostrava míří do finále a Radegast bude opět u toho. V těsné spolupráci Radegastu a Baníku totiž vznikla „nápodoba“ hostince U Dubu, ve kterém byl slezský klub před sto lety založený. Hostinec U Dubu na Kamenci ve Slezské Ostravě hostil ustavující schůzi 8. září 1922. V hostinci byl založený fotbalový klub SK Slezská Ostrava, dnešní FC Baník Ostrava. Zakladatelskou listinu tam tehdy podepsalo 20 členů. Dnes stojí na místě původní hospody pamětní kámen. Zajít si na pivo Radegast do novodobého hostince U Dubu můžou všichni fanoušci do čtvrtka 8. září. Od pátku 9. do soboty 10. 9. se do hospody dostanou jen návštěvníci festivalu Baník100fest. Vrchol baníkovských oslav proběhne kousek od místa, kde stával původní hostinec U Dubu a také nedaleko tehdejšího stadionu Stará střelnice. Tam hrávali fotbalisté klubu SK Slezská Ostrava, jehož současným pokračovatelem je právě FC Baník Ostrava. Dvoudenní oslavy Baník100fest nabídnou hudební lahůdky v čele s Jaromírem Nohavicou, kapelami Kryštof, Mirai, Horkýže Slíže nebo Kurtizány z 25. Avenue. Doplňkový program naservíruje autogramiádu, setkání s legendami Baníku, esportový turnaj nebo herní zóny. Pivovar Radegast se při letošních stoletých oslavách podílel na interaktivní výstavě Baník Expo nebo na výročním zápase FC Baník Ostrava proti skotskému klubu Celtic FC.