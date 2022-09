FUZZY2102 v Hudebním bazaru /indie, rock/FUZZY2102 - je moderní indie popový písničkář z Litomyšle Richard Jan Müller. V září 2015 vydal své debut album Moonpop (Moonpop Records/IndiesMG), ktere se se setkalo s příznivým ohlasem (typ měsíce v časopise Rock & Pop a další recenze..) a v únoru 2016 EP Kafka na nábřeží. https://www.youtube.com/watch?v=E4ukr58pW64 https://www.youtube.com/watch?v=Oa4TudSVCKw Koncertuje v tříčlenné sestavě jako kapela ( má také vedlejší aktiva v indierockové kapele The Partisan z Pardubic a ještě dříve v minulosti působil v kapelách Bratrstvo, Petra Muka, Berlín, Park.. ). Píseň Nikola je možné slyšet na ČR Radiu Wave a spolu s písní Romeo s Julií patří k nejhranějším písním na nejnavštěvovanějším českém hudebním webu Bandzone.cz. Fuzzy2102 postoupil mezi top 100 Mattoni Hvězda Internetu 2015. Píseň Kafka na nábřeží ze stejnojmenného EP po několik týdnů(3) vedla cz-sk hitparádu Velká sedma na Radiu 1, také rádio Proglas zařazuje některé písně Fuzzyho do vysílání. Na posledním EP spolupracoval Fuzzy2102 s Moimírem Papalescu (Gun Dreams, Vanessa, The Nihilists, Magnetik…), Filipem Helštýnem (DIV I DED) a Davidem Rambouskem (FOMA). Na youtube.com je možné shlédnout dosud dva oficiální videoklipy Fuzzyho k písním „Nikola“ a „Kafka na nábřeží“.Další alba: Moonfactotry (2017) https://www.youtube.com/watch?v=9Wnb4kZQBMM ; Moondust (2019; Všichni chtějí být šťastní (2022) https://www.youtube.com/watch?v=ZPpWinuYAE8