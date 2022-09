NO BARRIERS v Hudebním Bazaru

No Barriers je česko-bosenská kapela pohybující se mezi žánry rock, blues, funk a jazz.

V repertoáru naleznete jak vlastní písně, tak cover verze známých světových interpretů, a to všechno ve zvláštním akusticko-elektrickém podání.

No Barriers – to je originální a vzrušující pojetí hudby bez hranic žánrů.