Prohlídka Karviné na elektrokole

Spojte pohyb, zábavu i relax do jednoho a poznejte Karvinou ze sedel elektrokol!

Karvinou jsme projeli křížem krážem. Objevili jsme spoustu míst, kam se běžně na procházky nechodí a vytvořili prohlídku, která vám přiblíží historii.



Navštívíte zapadlé klenoty a zjistíte jak se černé uhlí promítlo do života několika generací. Doprovázet Vás na prohlídce bude hornický příběh i zkušený průvodce se spoustou historických fotografií a zajímavostí.

Díky elektrokolům navštívíte co nejvíce míst s co nejmeněší námahou. Přesná trasa zůstává tajemstvím a postupně ji budete odhalovat až na samotné akci.



Můžete vyjet sami či s kamarády a nebo s vaší drahou polovičkou.



Co si vzít s sebou:

– cyklistickou helmu (v případě potřeby vám ji zajistíme)

– vhodné oblečení

– dostatečně velkou láhev s pitím

Kdo může jet:

– každý, komu už bylo 18 let

– děti starší 13-ti let v doprovodu svého zákonného zástupce

(kapacita 11 osob)