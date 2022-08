Vernisáž výstavy Jana Červinky

_z černobílých fotografií na vás dýchne drsný svět nejvyšších hor a syrová atmosféra expedičního horolezectví / autor byl členem prvních národních expedic po druhé světové válce, na horu Mont Blanc vylezl ještě ve svých 76 letech

Jan Červinka je opavským rodákem vyrůstajícím v Olomouci a žijícím v podhůří Krkonoš ve Vrchlabí a patří k prvním členům národních horolezeckých týmů a účastníkům prvních národních horolezeckých expedic.Červinkův vstup mezi horolezeckou elitu spadá do časů, kdy horolezci z různých zemí začali dobývat dosud nezdolané vrcholy po celém světě. Zúčastnil se slavných výprav na Kavkaz na konci 50. let, do Hindúkuše v 60. letech a do Himálaje v letech sedmdesátých, které byly důležitou součástí toho, co dnes můžeme nazvat zlatým věkem expedičního dobývání hor národními týmy. Jeho horolezecká kariéra trvala tři čtvrtě století – od začátků na skalách v moravském Rabštejně na konci 40. let, přes zdolání nejvyšší hory Severní Ameriky Denali na Aljašce ve věku 62 let v roce 1994 až po poslední výstup na Mont Blanc, který uskutečnil ve věku 76 let v roce 2006.