Alex má nejlepší kokain v Praze, rozhodne se ale s dealováním seknout. Prodej mu sice vydělal na luxusní oblečení, jako začínající raper však touží po úspěchu a slávě. Na obzoru se navíc rýsuje slibná příležitost natočit hit s uznávaným interpretem, který by ho mohl dostat mezi top hráče. Cestu do studia však komplikuje jeden malý detail: spolupráce je časově omezená a stojí hromadu peněz. Boj o čas i základní životní funkce začíná. Po minimalistickém dramatu Domestik přichází Adam Sedlák se zběsilou adrenalinovou jízdou noční Prahou, plnou rapu a drog. Komedie natočená výhradně na iPhone nabízí sondu do života současné mládeže a přináší dosud nejvýraznější roli Adama Mišíka.

Režie: Adam Sedlák

Scénář: Adam Sedlák

Kamera: Dušan Husár

Hrají: Adam Mišík, Marsell Bendig, Anna Fialová, Sergei Barracuda, Jan Révai, Sára Rychlíková, David Černý, Džana Valjevac, Kamila Trnková