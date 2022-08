BAMBIFEST Ostrava 2022 - „Přes 20 let naplňujeme volný čas vašich dětí“ 10. a 11. září 2022 se uskuteční již tradiční přehlídka organizací a zájmových skupin, které pracují s dětmi a mládeží. Řeč je o festivalu BAMBIFEST, jehož 24. ročník se koná na loukách u Koliby v Ostravě – Bělském lese. Těšit se můžete na aktivity ve stánku, které si pro vás organizace připravily. Vyzkoušíte si různé druhy sportů – florbal, fotbal, ringo, tanec, judo, házenou a další, můžete si prohlédnout výstroj Městské policie Ostrava a ani o další aktivity nebude nouze, stačí pouze přijít a vyzkoušet si činnosti, které si organizace připravily. To vše za razítko do BAMBIpasu, který se každou hodinu slosovává a můžete získat krásné odměny od našich partnerů. A co uvidíte na pódiu? Krásné výkony mažoretek, tanečníků, ale také zpěv a divadlo. Festival BAMBIFEST je pořádán Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s. ve spolupráci s městským obvodem Ostrava-Jih, statutárním městem Ostrava, Moravskoslezským krajem a ostatními důležitými partnery, bez kterých by BAMBIFEST nevznikl. Bližší informace o BAMBIFESTu naleznete na webových stránkách ostrava.BAMBIFEST.cz nebo na facebookové stránce BAMBIFEST.cz Přijďte, zeptejte se skutečných vedoucích a vyberte dětem aktivitu, která je opravdu baví. Těšíme se na Vás