Večer bizarního porna

Vstupte do nejskrytějších koutů zábavy určené pro odvážné diváky! V zajímavé přednášce se dozvíme, jak se tvoří obsah tajné komory, do níž vstoupil nejeden a nejedna z nás, a jak vývoj těchto erotických filmů ovlivnil rozvoj průmyslu či technologií. Terézia Ferjančeková a Zuzana Kašparová, autorky upřímného hnutí Vyhonit ďábla, nám povyprávějí i o tom, jak opravdu vypadá natáčení filmů pro dospělé, zda existuje závislost na pornu a zda si ho užívají i ženy. A zodpovíme si i otázku, zda je nějaké porno opravdu bizarní. Zvědaví a zvědavé?

Terézia Ferjančeková a Zuzana Kašparová budou poutavě vyprávět o:

– našem prvním kontaktu s pornem

– tom, jak nás a lidi ovlivňuje sledování porna

– pornu v historii

– nejsledovanějších a speciálních kategoriích porna

– pornu z různých zemí

– behind the scenes z natáčení porna

– tom, zda existuje závislost na pornu

– tom, co je male gaze a zda existuje feministické porno

– tom, zda je nějaké porno opravdu bizarní

Terézia Ferjančeková, Zuzana Kašparová

jsou dvě kamarádky, které se v roce 2019 ve sklepním brněnském bytě rozhodly začít nahrávat podcast o sexu, intimitě a tělesnosti. Řeší neformálně, (snad i) zábavně, ale hlavně otevřeně a s chutí různá tabuizovaná témata. Chtějí dodat lidem odvahu. Nemají rády dvojité standardy, ideály krásy, brzké vstávání, heteronormativitu, frustrace z našich těl, zteplalé pivo ani sexismus. Vyznávají diverzitu pysků, svobodu, konsensuální sex, lásku, empatické chování, výtok na kalhotkách, toleranci, ženský orgasmus, sexEd, feministické porno a nazývání věcí, zejména našich pohlavních orgánů, pravými jmény.