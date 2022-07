G1: Up End Down Symphony 2

Soubor Cirk La Putyka s orchestrem pod taktovkou Joela Hány. Mimořádné spojení činohry, nového cirkusu a Janáčkovy filharmonie Ostrava.

Cirk La Putyka

Janáčkova filharmonie Ostrava

Joel Hána – dirigent

Soubor Cirk La Putyka neboli spojení činohry a nového cirkusu se v Gongu představí s projektem Up End Down Symphony. Ten přináší pohled na cestu člověka od narození do smrti. Pracuje přitom s fantazií, objevují se motivy nebe a země. Představení obohatí zvuk symfonického orchestru, který bude dirigovat Joel Hána. Křižovatka žánrů přinese propojení různých prvků a motivů: ulic, nebe a země, narození a smrti, vzpomínky a přítomnosti, úsměvu a slz, vzletů a pádů. Představení Up End Down vzniklo v roce 2010 jako druhá inscenace tohoto ojedinělého souboru. Herci, akrobaté a tanečníci si v něm již tehdy osvojili nové disciplíny, jako je třeba závěsná akrobacie, teeterboard a podobně. S orchestrálním doprovodem byla show poprvé uvedena v roce 2018.