_pohled do života českého motocyklového závodníka Kamila Holána



Česko, 2022, 80‘

Podrobnější popis:

Kamil Holán je aktuálně jedním z nejlepších českých motocyklových závodníků na přírodních okruzích. Přestože jeho materiální možnosti a zázemí ani zdaleka nedosahují úrovně světových továrních jezdců, na nejtěžších roadracingových tratích jako je Isle of Man, je schopen se jim vyrovnat. Dokumentární portrét vypráví příběh muže z obyčejných poměrů, který podlehl vášni rychlosti a podřídil jí svůj život i tělo. Plná šest znamená moment, kdy motocykl dosáhne svého limitu a jede na šestý stupeň maximální rychlostí. Znamená vítězství nasednout na motorku a rozpálit to naplno? Pohled do každodennosti extrémního závodníka odkrývá sílu nečekaných podmínek úspěchu. Dokážeme pochopit, co vrcholový sportovec získává nasazováním života a co vyžaduje a přináší překonávání limitů?

Režie: Adam Sejk

Kamera: Adam Sejk

Hudba: Marek Doubrava