_drama o životě těch, kteří žijí od výplaty k výplatě



Francie, 2021, 107‘

Podrobnější popis:

Uznávaná spisovatelka Marianne Wincklerová chce svou novou knihu věnovat vrstvě sociálně slabších, kteří se na severu Francie potýkají s nejistým zaměstnáním. Aby látku zpracovala co nejautentičtěji, zatají svou pravou identitu a nechává se najmout jako uklízečka. Čím více se noří do světa tvrdé, podhodnocené práce, tím více rozpoznává, jak vypadá život těch, kteří žijí od výplaty k výplatě, ale také jaké je to být společensky neviditelná. Drama z prostředí dělnické třídy, které vznáší nejednu morální otázku, natočil Emmanuel Carrère na motivy bestselleru Florence Aubenas „Le Quai de Ouistreham“. Hlavní roli přitom svěřil jedinečné Juliette Binoche, jíž ve filmu dělají společnost neherci.

Režie: Emmanuel Carrère

Scénář: Emmanuel Carrère

Kamera: Patrick Blossier

Hrají: Juliette Binoche, Louis-Do de Lencquesaing, Charline Bourgeois-Tacquet