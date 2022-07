Ženy a život (bio senior)

_nová česká komedie s Evou Burešovou v hlavní roli / před projekcí sleva 10 % na baru



Česko, 2022, 87‘

Podrobnější popis:

Eliška je hodná holka. Možná až moc. Chybí jí ostré lokty a přebývá slepá víra. O to akčnější je ovšem její volnomyšlenkářská, všeho schopná sestra Ilona. Obě slečny se společně vrhnou do budování rodinného podniku, fungujícího tak trochu “ode zdi ke zdi”, stejně jako Eliščin vztah se samolibým populárním sportovcem. „Má s tebou ten chlapec vůbec vážné úmysly? Po třicítce se hledá ženich dost těžko…“ upozorňuje Elišku její pragmatická maminka. Je tedy potřeba si ujasnit, zda chodí jen Eliška s Petrem nebo i Petr s Eliškou… Případně toho ženicha splašit jinde. To vše za účasti rodiny a přátel, protože problém jednoho je problémem všech. A tak bojuje Eliška o Petra, Richard o Elišku, Klára o Richarda a maminka s tatínkem o blaho všech. Někdy pomůže náhoda, někdy pár facek a někdy prostě jen stačí přestat řešit vztahové problémy s osobou, která s vámi vztah vlastně vůbec nemá…

Režie: Petr Zahrádka

Scénář: Zita Marinovová

Kamera: Ondřej Belica

Hudba: Olga Lounová

Hrají: Eva Salvatore Burešová, Jakub Kohák, Jiří Lábus