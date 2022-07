Brno baví Opavu (půlení prázdnin)

_jedna noc plná oblíbených brněnských umělců / vystoupí F. Teller, Ukulele Orchestra jako Brno, Tango Quartetto Re Campo a Roman Franc / poté volná hudební zábava na oslavu půlky prázdnin

Podrobnější popis:

KUPE a Brno mají k sobě blízko. Za téměř šest let působení KUPE na opavské kulturní scéně zavítala do KUPE velká řada významných brněnských umělců. My jsme z nich vybrali ty nejpovedenější a zároveň ty, kteří si získali umělecká srdce opavských fanoušků a pozvali je všechny naráz. Vznikl tak bohatý kulturní program na jednu noc, během které zažijete různé druhy brněnského umění, konkrétně brněnskou poezii, hudbu i stand up show. Ale hlavně, to bude zábava jak sviňa! Po programu bude následovat volná taneční zábava na oslavu půlky prázdnin!

Vystoupí:

stand up komik Filip Teller

Filip Teller je herec, moderátor, stand up komik a zdravotní klaun. Absolvoval JAMU, ateliér autorského herectví, pohybového divadla a klaunství. V rámci studijní stáže pobýval též ve Velké Británii. Své herecké schopnosti prokazuje v monodramatu Cikánský boxer německé autorky Rike Reiniger. Za roli Hanze získal na festivali netradičních divadel v Kopřivnici cenu za nejlepší herecký výkon. Čtyři roky moderoval vlastní divadelní talk show Tell or Show v Divadle Bolka Polívky. Jeho hosté byli např.: Tomáš Klus, Nora Fridrichová, Ladislav Špaček nebo Michael Kocáb. V současnosti se věnuje psaní celovečerních stand up comedy představení a her. Filip Teller se objevil v epizodních rolích českých seriálů, jako např.: Specialisté, Labyrint, Stíny v mlze. Zahrál si též v dokumentu “13 minut” režiséra Víta Klusáka.

Ukulele Orchestra jako Brno

Ukulele Orchestra jako Brno je sdružení věkem i hudebními zkušenostmi pestré party hráčů a příznivců ukulele, původně havajského nástroje připomínajícího malou kytaru.

Skupina vznikla na konci roku 2010, tehdy ještě v méně početném složení. Po prvních vystoupeních se velmi rychle vytvořilo seskupení amatérských i profesionálních hudebníků, postupně si budující osobitý přístup a také repertoár složený z coververzí známých písní, které se snaží prezentovat s cílem pobavit sebe i posluchače. Cesta jednotlivých členů k ukulele byla různá, základním impulsem však byla inspirace knihou Toma Hodgkinsona Líný rodič. Autor – sám propagátor ukulele – v ní vyzdvihuje přednosti tohoto skladného nástroje jedinečného zvuku a dokonce tvrdí, že by ukulele nemělo chybět v žádné domácnosti. Od svého vzniku absolvovala UojB více než dvě stovky koncertů, od letních festivalů a vystoupení na náměstích, přes klubové hraní, soukromé i firemní oslavy, až po komornější akce v rámci představení slavného brněnského divadla Husa na provázku.

Tango Quartetto Re Campo

Tango Quartetto Re Campo vystupuje na domácích i mezinárodních hudebních festivalech, (např. MHF České doteky hudby, Poláčkovo léto, Nitranské hudební jaro, Festival argentinské kultury, Akordeonový festival Frank Marocco, MHF Dvořákova Olomouc, atd.). Uměleckým vedoucím souboru je akordeonista, pedagog, aranžér a skladatel Petr Zámečník, který se věnuje výhradně argentinskému tangu od roku 1993 a se svými tango formacemi a symfonickými orchestry koncertoval v deseti zemích Evropy, po celé České republice nebo třeba Velvyslanectví Argentinské republiky v Praze. Vydavatelství Spirála a poté Radioservis vydala jak jeho kompaktní disky s Piazzollovou hudbou, kterou též aranžoval, tak i debutové autorské album Periferia Re Campo. Před nedávnem vyšlo také nové CD Inspiración s hudbou starých mistrů tanga z Buenos Aires.

Akordeon: Petr Zámečník

Flétna: Pavlína Kavulová

Violoncello: Štěpán Filípek

Cajón: Lukáš Krejčí

Roman Franc

Fotograf z Brna, absolvent Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Fotografoval v Arménii, ve Spojených státech amerických, spolupracuje s Kateřinou Šedou, spolu s Jindřichem Šreitem v rumunském Banátu vedl fotografické dílny.