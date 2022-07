Tři tygři ve filmu: Jackpot repete

_Tři tygři tentokrát zaseknou drápy humoru do filmových pláten / hrají Š. Kozub, A. Čuba, R. Ferro a další



Česko, 2022, 107‘

Podrobnější popis:

Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do filmových pláten! Ve zběsilé akční komedii se na dobrodružnou cestu za nečekanou výhrou vydá předposlední český akční hrdina a strážce Teritoria Milan (Albert Čuba), citlivá duše, prokletý básník a řidič tramvaje David Votrubek (Štěpán Kozub), orgán městské policie Robert (Robin Ferro), a snaživý, leč průměrný herec oblastního divadla Herbert (Vladimír Polák). Stanou se z nich přátelé, nebo rivalové? Najde David po cestě ztraceného otce, Robert lásku a sebevědomí, Milan Indulonu a slávu, a Herbert vytoužené angažmá? Rozbije Milan chvatem z Krav Mňagy JACKPOT a zvolá nakonec David Votrubek své „vyhjáááál!“, nebo to nebude tak jednoduché? Road trip z Ostravy do Prahy plný šílených událostí, nečekaných odboček (Brno?) a akčních scén jim totiž stíží nejen Davidův osobitý pohled na svět, ale také mafiánský boss Král taktéž toužící po miliónové výhře.

Režie: Emil Křižka

Scénář: Albert Čuba, Vladimír Polák

Kamera: Ryszard Perzynski

Hudba: Michal Sedláček

Hrají: Albert Čuba, Štěpán Kozub, Robin Ferro, Vladimír Polák