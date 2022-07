Hukvaldské ohně

Oheň, v dobách dávných se stává symbolem ochrany, tepla a světla. Ochranou, proti divé zvěři, teplem v dobách chladných a světlem, jež zahánělo temnotu do ústraní. Nyní k Vám přichází jako živel, který ve svých podobách skrývá mnohá mystéria. Vstupte do hradu, kde se stanete součástí příběhů Hukvaldských ohňů, pohlédněte do plamenů a stíny padnou za Vás.

Program 14:00 - 18:00; 20:30 - 22:30

VÍCE INFORMACÍ ZDE