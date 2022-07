Růst, nerůst, patriarchát a hegemonická maskulinita I Ostravský PRAJD 2022

Žijeme v době krizí - nepřístupné bydlení, narůstající nerovnosti, chudoba či klimatická krize. I když se mohou zdát oddělené, jejich společným jmenovatelem je ekonomický systém, který upřednostňuje růst a zisk na úkor naplnění potřeb většiny lidí a přírody. Zatímco mezinárodní instituce jako Evropská unie nebo OSN propagují tzv. zelený růst, hnutí nerůstu vidí v ekonomickém růstu jádro samotného problému. Lze skutečně dosáhnout zeleného růstu? Je vůbec žádoucí? Jaké systémové tlaky na růst jsou zabudované do našeho ekonomického systému a jak je lze překonat? Jak by vypadala nerůstová ekonomika, která by uspokojovala potřeby všech uvnitř planetárních limitů? Vzhledem k tomu, že Prajd není ekonomická konference, během přednášky se taky dozvíte, jak je náš ekonomický systém propojený s hegemonickou maskulinitou, co je to ekologická maskulinita a jaké výzvy přináší nerůstová transformace pro muže v naší společnosti. Akce se bude konat ve staré budově PLATO - v bývalém Bauhausu.