_nezáleží na tom, jestli si Ukrajinec nebo Čech, v tento den půjde kapele o jediné... v KUPE se budou všichni smát, zpívat a tančit!

"V Oděse se lidé setkávají." V Oděse se budou všichni smát a zpívat."

Kommuna Lux ověřuje tato slova ze starého kupletu pomocí vlastního stylu zvaného "Odessa Gangsta Folk", což znamená vzrušující klezmer hudbu a běžné gangsterské lidové písně z jejich rodného města. Pro tamní obyvatele je typická velká tolerance, nenucený životní styl a zcela zvláštní smysl pro humor. Metropole je světově proslulá významným židovským životem a tím, že je kolébkou ruského šansonu jako samostatného žánru. Tyto písně vznikly před více než 100 lety v Oděse a v průběhu dalších desetiletí se tato oblíbená hudba navzdory mnoha zákazům dostala až do posledního koutu Sovětského svazu. Tato bohémská a nostalgická nálada z ukrajinského pobřeží Černého moře je nyní nastavena na nadčasovou úroveň pulzující vystoupení krásného zpěváka Bagrata Tsurkana a jeho okouzlujících hudebníků, kteří hrají tyto radostné písně a melodie z Oděsy a celé východní Evropy v okořeněných aranžích. Hudebníci předváděli hlučné blesky na slavném městském rybím trhu zvaném Přívoz, ve staré dřevěné tramvajové lince číslo 5, na promenádě přímořského bulváru, na rezavých houpacích člunech, na oblíbené pláži Lustdorf, což způsobilo zmatené masy Odesitů. Kromě přítomnosti na největších festivalech na Ukrajině, jako je Koktebel Jazz Festival, Kyiv Klezmer Fest, Atlas Weekend nebo Woodstock Ukraine, sklidila kapela povzbudivý potlesk od publika po celém světě na Fürth International Klezmer Festival, Letní festival kultur ve Stuttgartu nebo na transVOCALE ve Frankfurtu nad Odrou, stejně jako v Master Theatre v New Yorku nebo v Rodeo Clubu v Haifě. Další triumf přišel v roce 2018: hudební kolektiv vyhrál „Eisernen Eversteiner“, jedinou německou evropskou cenu za lidovou hudbu, která se každoročně uděluje na festivalu Folkherbst ve městě Plauen. Atmosféra na koncertech Kommuna Lux je naprosto jedinečná - ve vzduchu je cítit námořní aura i typický nadčasový humor ukrajinského pobřeží Černého moře. Židovské rčení „Vždycky je živá ryba“ na způsob Odessa charakterizuje vitalizující show kapely, která je rozhodně plná třesavých rytmů, osvěžující anarchie a spousty chuti do života!