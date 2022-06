Festles- hudební festival

V přírodním prostředí mezi valy u Slezskoostravského hradu proběhne pohodový třídenní hudební festival. Krásná zelená scenérie s dominantou hradu se nachází prakticky v centru Ostravy, a přesto nabízí klid a koncentraci, a tomu je také podřízena dramaturgie festivalu. Obojí tak na několik dní udělá ze Slezské Ostravy malé kulturní centrum.

Na rozdíl od jiných velkých akcí tohoto typu v Ostravě nabídne alternativní pohled na hudbu a zábavu jako takovou. V hudební dramaturgii dominují legendy artové a rockové české scény, kapely jako Už jsme doma či Vltava představují to nejlepší, co zhruba od konce 80. let v České republice vznikalo. Zazní i legenda klasického rocku, valašská rocková skupina Ciment. Zároveň je prostor věnován i kapelám, které v této chvíli tolik nerezonují mezi širším posluchačským spektrem, věříme ale, že se to může i díky FESTLESu změnit. Jde o kapely jako BBP podzemní orchestr, Ležérně a vleže, či místní ostravské formace Kazachstán, Šamanovo zboží či Černá kočka.

Festival ale necílí na jednu uzavřenou skupinu posluchačů, dramaturgie nemá hranice žánrové, proto FESTLES přivítá i kapely typu MIDI LIDI a WWW, případně legendu mezi textaři i hudebníky, Vlastu Redla s kapelou.

Nebude chybět ani ochutnávka ze současné elektronické hudby, zde se např. může český divák přesvědčit, že polská performerka, herečka a zpěvačka Karolina Czarnecka není pouze autorkou jediného hitu Hera, Koka Hasch, LSD, ale že celá její tvorba je fascinující.

Nedělní program potom, kromě koncertu Vlasty Redla, nabídne i atraktivní pohled do kultury méně založené na rockovém zvuku a směřující k nedělnímu rozjímání a klidu. Mezi interprety jmenujme alespoň Xaviera Baumaxu a další. Chybět však nebude pestrý program pro rodiny s dětmi nebo ochutnávky moravských vín.

Oslavte konec léta a oživte s námi valy na Slezské! Přijďte na FESTLES!



Generálním partnerem festivalu je společnost ISMM.

Vltava Vltava je hudební skupina, která existovala v letech 1986–2003 a znovuobnovila svou činnost v roce 2010. Je považována za jednu z nejoriginálnějších českých skupin[1], typické jsou její surrealistické texty. Zakládající...

Ciment Soubor Ciment vznikl v březnu roku 1987 sloučením členů vsetínské Skupiny z Luhu(Petr Zezulka

Midi Lidi Midi lidi je česká electro undergroundová hudební skupina, jež je pozoruhodná zvláště svými pro tento žánr nezvyklými českými texty svých skladeb. Skupinu tvoří Petr Marek, Prokop Holoubek, Markéta Lisá a další.