Londýnské legendy i české objevy se představí na Jazz Open Ostrava

Úvodní Groove Jam, klubové koncerty v DOCKU a grand finále ve čtvrtek 23. června na Slezskoostravském hradě, to bude 16. ročník festivalu, který díky podpoře Statutárního Města Ostrava a Moravskoslezského kraje neustále roste. Festival proslul pestrou dramaturgií, ve které zdaleka nejde jen o jazz. Jako hlavní hvězda letos vystoupí acid/funk/soul/jazzová legenda The Brand New Heavies z Velké Británie s uhrančivou frontmankou Angelou Ricci. Program láká i na Ochepovsky Project nebo na zatím méně známá jména. Kromě běžných vstupenek mohou fanoušci letos využít také zvýhodněné celofestivalové vstupné.

"Každý rok přivážíme pečlivě vybraný mix žánrů. Práce na dramaturgii probíhají celoročně, kdy procházíme stovky nabídek a nahrávek. Chceme kombinovat náročnější hudbu se zábavou, takže každý účastník festivalu si najde to své“, představuje koncept jeho zakladatel Boris Urbánek a dodává: „V rámci festivalu, během uplynulých 15. ročníků, vystoupilo více než 80 souborů a odhadem asi 440 interpretů. Z těch nejzvučnějších jmen bych uvedl Kenny Garrett Quartet, Billy Cobham Band, The Yellow Jackets, Dave Weckl Band, Electro Deluxe, Ida Nielsen Band nebo PATAX, ale po pravdě, každý rok byl skvělý a nezapomenutelný. Stejně jako ten loňský závěr s trumpetistou a aranžérem Philipem Lassiterem. Čistokrevná funky show, pod pódiem byla vřava a pak s námi ještě po koncertě oslavil v Docku své 40. narozeniny. O zážitky na festivalu není nouze," vzpomíná Boris Urbánek. Největším tahákem letošního festivalu bude The Brand New Heavies. Hrají už od osmdesátých let a v pozměněné sestavě stále aktivně tvoří. Poslední, rozvernou desku vydali v roce 2019 a tu také na hradě představí. Zazní nefalšovaný soul a funky s živou dechovou sekcí. Jedenácti členný ansámbl se snažili organizátoři dostat do Ostravy již přes dva roky, ale vzhledem k pandemii se vše podařilo až letos. Naposledy hráli v ČR před dlouhými 13 lety. O prolog celého festivalu se postaral 8. června tzv. Groove Jam v ostravském Docku.