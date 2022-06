Beats For Love standard (4 dny)

Beats for Love, největší hudební festival v ČR a SK, proběhne 1. - 4. 7. 2022 v Ostravě!

Informace: Beats for Love je aktuálně největším hudebním festivalem v České a Slovenské republice a zároveň se řadí mezi největší festivaly elektronické taneční hudby v Evropě. Osmý ročník tohoto multižánrového festivalu proběhne 1. - 4. 7. 2022 již klasicky v Dolních Vítkovicích v Ostravě! Fanoušci všech elektronických stylů se mohou těšit na 4 dny nabité tou nejlepší taneční hudbou, která bude hrát z více než 13 stagí a od více než 400 umělců!

LINE UP 2020 (již oznámeno)



LOVE STAGE: Alan Walker (NO), Martin Solveig (FR), Lost Frequencies (BE), Sub Focus & ID (UK), Maduk (NL), Dope D.O.D. (NL), Maurice West (NL)



DRUM AND BASS STAGE: A.M.C (UK), State of Mind (NZ), Agressor Bunx (UA)



EDM & TRANCE STAGE: Simon Patterson (UK), Oliver Smith (UK)



REGGAE 2 JUNGLE STAGE: Vandal (UK)



BREAKBEAT STAGE: Plump DJs (UK)



PSYTRANCE STAGE: Suduaya (FR)



TECHNO STAGE: Dave Clarke (UK)