Brno baví Opavu

_jedna noc plná oblíbených brněnských umělců / vystoupí F. Teller, P. Seriš, T. Kniežová - Škrháková, Ukulele Orchestra jako Brno, Tango Quartetto Re Campo a Roman Franc

Podrobnější popis:

KUPE a Brno mají k sobě blízko. Za téměř šest let působení KUPE na opavské kulturní scéně zavítala do KUPE velká řada významných brněnských umělců. My jsme z nich vybrali ty nejpovedenější a zároveň ty, kteří si získali umělecká srdce opavských fanoušků a pozvali je všechny naráz. Vznikl tak bohatý kulturní program na jednu noc, během které zažijete různé druhy brněnského umění, konkrétně brněnskou poezii, hudbu i stand up show. Ale hlavně, to bude zábava jak sviňa!