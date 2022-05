MichalFest

PROGRAM

Pátek:

15:20 GROG

16:10 SEBASTIAN

17:20 GLAYZY

18:10 STO ZVÍŘAT

19:20 HODINY

20:30 MIG21

21:40 THE TRUTH IS OUT THERE

22:40 DOGA

23:50 BRIXTN

Sobota:

13:00 POKÁČ

14:10 JUMPING DRUMS

15:00 ZAKÁZANÝ OVOCE

16:10 DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND

17:20 EUFORY

18:20 TABU

19:30 PERCIVAL

20:30 EWA FARNA

21:40 FREDY A KRASTY

22:30 KARMA

23:10 FAST FOOD ORCHESTRA

Sto Zvířat Sto zvířat je česká klubová kapela hrající hudbu obvykle žánrově zařazovanou jako ska. Byla založena roku 1990 v Praze na základech rock'n'rollového bandu Matěj Čech.

Mig 21 Mig 21 je česká rocková hudební skupina, jejímiž členy jsou Jiří Macháček (zpěv), Pavel Hrdlička (klávesy), Jan Hladík (bicí), Tomáš Polák (kytara) a Tomáš Kurfirst (baskytara). Charakteristickým znakem jejich textů je...

Zakázaný Ovoce Zakázaný ovoce (zakázanÝovoce) - česká punk rocková hudební kapela ze středočeských Říčan.

Ewa Farna Ewa Farna je zpěvačka polské národnosti se státním občanstvím České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby, zpívá česky a polsky. Nejčastěji v Česku a Polsku. V roce 2014 se umístila na třetím místě v...