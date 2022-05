Už za pár dní začíná Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Od 29. května do 1. července se v jeho rámci uskuteční tři desítky akcí v Ostravě a na dalších pěti místech severní Moravy a Slezska. Letošní ročník mapuje nové trendy a uvádí mladé talenty klasické hudby. Do České republiky přivede poprvé hned několik mezinárodních hudebních es současnosti. Ve světové premiéře pak zazní na objednávku festivalu nová skladba Ireny Szurmanové. „Hledáme cesty, kterými se klasická hudba v současnosti ubírá. Proto budou letos našimi významnými hosty mimo jiné violoncellista Zlatomir Fung, kytarista Miloš Karadaglić, dirigent Yaroslav Shemet, ale i čeští mladí umělci, jako je například klavírista Marek Kozák nebo dirigent Marek Prášil. Rezidenčním umělcem festivalu je letos neortodoxní představitel současné vrcholné cembalové interpretace Jean Rondeau, který v samostatném programu provede Goldbergovy variace – ikonickou skladbu vrcholného baroka a vedle toho vystoupí se skvělou Záhřebskou filharmonií. Ta bude navíc úplně poprvé hrát pod vedením Tomáše Netopila, prezidenta našeho festivalu,“ uvedl ředitel MHF Leoše Janáčka Jaromír Javůrek. Novinky se prolínají celým tímto festivalovým ročníkem. Virtuózní Američan Zlatomir Fung a charismatický Miloš Karadaglić původem z Černé Hory odehrají na Janáčkově festivalu svou českou premiéru. Totéž platí o Yaroslavu Shemetovi. Teprve pětadvacetiletý polský dirigent ukrajinského původu se právem řadí mezi velké naděje mladé dirigentské generace. Přijal pozvání ke speciálnímu festivalovému koncertu se symfonickým orchestrem Sinfonia Varsovia. Společně se představí v rámci unikátního „Slovanského večera“ se silně emotivním programem, ve kterém zazní skladby ukrajinského autora Valentina Silvestrova, Poláka Zygmunta Noskowského, současníka Antonína Dvořáka a „Osudová“ symfonie Ludwiga van Beethovena. Večer tak bude připomínkou a morálním apelem k dění na Ukrajině. Ani tím ale výčet výjimečných zážitků nekončí. V rámci programu na hradě Hukvaldy „Pocta krásám přírody“ zazní ve světové premiéře nové, přímo na objednávku festivalu vzniklé, dílo skladatelky, klavíristky a sbormistryně Ireny Szurmanové s názvem „Proutek z pařezu“. Evokuje jaro, kdy ze zdánlivě mrtvého, suchého zbytku stromu náhle vyraší zelený výhonek. Současně jde o silnou symboliku proroctví Izajáše o příchodu Mesiáše. Skladba má tři věty: Krajina, Bolest růstu a Výhonek křehce zelený. Je určená pro sólovou flétnu a smyčcový orchestr a zazní v provedení Šárky Adamíkové a komorního orchestru Camerata Janáček pod vedením Pavla Doležala. Nabídka festivalového dění je letos opravdu velmi pestrá.

Od zahajovacího koncertu hobojisty Viléma Veverky a Symfonického orchestru Českého rozhlasu, přes autorský komorní koncert zpěvačky, skladatelky a pianistky Beaty Hlavenkové, držitelky Ceny Anděl 2019 s fenomenálním trumpetistou Oskarem Törökem až po večer klasického jazzového Robert Balzar Tria nebo jedinečné vystoupení folklórního Vojenského uměleckého souboru Ondráš či baletu Národního divadla moravskoslezského. Milovníci dramatu ocení mimořádně zdařilé spojení dvou výjimečných uměleckých děl – Bachovy kantáty „Ich habe genug“ a Lustigovy epické „Kantáty – tance šílených“ v provedení herců Vilmy Cibulkové, Jiřího Lábuse, Viléma Udatného a souboru Barocco Sempre Giovanne se sólistou Gustávem Beláčkem. K tomu všemu se nabízí i doprovodný program MHF Leoše Janáčka. Působivá bude například expozice věnovaná malíři Františku Podešvovi v ostravské Galerii výtvarného umění. Jeho život a dílo jsou spojovány s magickým okolím Soláně, kde žil od konce 30. let 20. století. Do kraje svých předků se vrátil po pražských uměleckých studiích, pařížském stipendijním pobytu u Františka Kupky, zahraničních cestách a aktivitách v Praze a Brně. „Soláň byla také místem jeho šťastného života s manželkou, spisovatelkou Marií Podešvovou. Je to jedna z významných nevšedních doprovodných akcí festivalu,“ připomněl ředitel Javůrek. Připraven je také koncert Generace, na němž zazní vítězné práce nejmladších umělců, účastníků skladatelské soutěže Generace 2021 - 2022, kteří tak získají mimořádnou referenci a impuls pro svou další práci. Obdobný prostor MHF Leoše Janáčka poskytne i mladým absolventům letošního Mistrovského kurzu s houslovým virtuózem Ivanem Ženatým. Kompletní program včetně možnosti rezervace vstupenek je dostupný na www.mhflj.cz/program. Všechny koncerty, doprovodné akce a rodinné aktivity vhodné i pro dětské účastníky jsou viditelně označeny symbolem lišky Bystroušky.