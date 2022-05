Kde budeme bydlet Hrdina této pohádky medvěd je sice hodný, ale kvůli své hamižnosti se dostane do potíží. Letos nashromáždil tolik medu, že se s ním nevejde do domečku. Nezbývá mu nic jiného než hledat domeček nový. Cestou si rád nechá poradit od ostatních obyvatel lesa, ale rychle zjistí, že ne všichni to s ním myslí dobře. Nejdůležitější je pro něho ovšem jen jedno a to včas se uložit k zimnímu spánku. Tvůrčí tým: Alžběta Vitvarová, René Vitvar, Štěpán Lustyk, Patrik Hradecký, Milan Vedral Vi.Tvor je volné uskupení tvůrců, které hledá možnosti vyjádření skrze výtvarné divadlo. Zajímá se především o multižánrové experimentální divadlo a loutkové divadlo pro děti i dospělé. Hlavním tématem jejich tvorby je reflexe rodinné historie. Společně vytvořili inscenace Cirkus v hlavě (2014), Dlouhý, Široký a Bystrozraký (2017), Lázně (2018) a Pouťoviny (2018).