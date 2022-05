Fantazie na kolečkách aneb Záhada mizejících hraček

Michal z Kouzelné školky přiveze dětem jedinečnou a neopakovatelnou rodinnou show v muzikálovém stylu. Poprvé naživo skřítci František a Fanynka v pohádkovém příběhu o mizejících hračkách. Ohromující zážitek podpoří účinkující prohánějící se na freestyle koloběžkách, kolech a in-line bruslích a překvapí svými neuvěřitelnými skoky na rampách. Poetické vyprávění ve dvouhodinové show s úchvatnými kostýmy, světelnými efekty, nafukovacím světem a adrenalinovými výkony sportovců, jak je neznáte. Pro malé i velké. Přijďte podpořit Michala a oslavit s ním narozeniny a také 30 let jeho práce pro děti. Vzpomínky pro ty, co na Michalovi vyrostli a zážitky pro ty, kteří si ještě chtějí hrát. Fantazie přijede do 10 měst. Předprodej zahájen. Využijte výjimečné akce teď! Slevové kupony od Michala a od Bambule.

www.tickelive.cz