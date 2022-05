Letní shakespearovské slavnosti - Sen noci svatojánské

Sen noci svatojánské nás v jednom večeru přenese hned do několika světů, které se magicky i komicky propojí a dovolí nám nahlédnout do řady osudů. Mladí milenci, noblesní vládci Athén, směšní a snaživí řemeslníci i kouzelné bytosti světa elfů a víl se potkávají v prostoru kouzelného lesa a ve svátečním čase „středoletní noci“, ve kterém svět, který byl naruby, snad opět nabude řádu. Ten by měly stvrdit hned tři svatby na konci hry. Ale bude tomu skutečně tak? Bude sen noci svatojánské krásnou letní iluzí nebo spíše noční můrou? Hra Williama Shakespeara může být obojím.

Sen noci svatojánské, to je nejen příběh opětované i neopětované lásky, planoucí i vyhaslé touhy, žárlivosti a zloby, ale také břitké ironie, zlomyslnosti a vtipně neohrabané snahy uplatnit své chabé schopnosti a zalíbit se vrchnosti.

