Opavský páv 2022 otevírá registrace filmů a přidává dvě nové kategorie Mezinárodní festival studentských filmů Opavský páv 2022 zahájil registrace filmů do soutěže. Letos mohou studenti své snímky přihlásit v kategoriích: Hraný film, Krátkometrážní hraný film do 10 min., Dokumentární film, Animovaný film, Hudební videoklip a nově také v kategoriích Experimentální film do 10 min. a Vzdělávací film / film popularizující vědu a techniku. Do soutěže mohou být přihlášena filmová díla vytvořená v roce 2020, 2021 a 2022 s délkou maximálně 30 minut, jejichž autory jsou studenti středních, vyšších a vysokých škol. Filmy je možné registrovat on-line na stránkách festivalu http://opavskypav.slu.cz/, a to do 31. 7. 2022. 9. ročník festivalu proběhne 11.–13. října 2022 v Opavě.