9. ročník mezinárodního festivalu tance, cirkusu a pohybového divadla MOVE Fest Ostrava 2022 proběhne od 8. do 14. května v několika ostravských lokacích. Některé z nich se s tancem setkají dokonce poprvé. To je výsledkem dramaturgického záměru ukázat performativní umění jako kulturní aktivitu vhodnou pro širokou veřejnost stejně jako je v dnešní době činohra, nebo koncerty. Protože tanci nemusíte rozumět, stačí ho vnímat. To nejlepší z českého i zahraničního světa tance a nového cirkusu proto mohou diváci letos zažít v Domě kultury města Ostravy, nově zrekonstruovaném Domě kultury Poklad, ale také v Komorní scéně Aréna či foyeru ostravské Nové radnice.

MOVE Fest si letos dává za cíl nejen pobavit, ale také inspirovat.

VÍCE INFORMACÍ ZDE