Konopex 2022 ☼ Festival a oslava konopí

KONOPEX opět otevře dveře do světa konopí široké veřejnosti. Pátý ročník konopného festivalu se letos přesune do nových a větších prostor komplexu Trojhalí Karolina v centru Ostravy. ◾️ PÁTEK / 22. 4. 2022 (13.00–20.00 h) ◾️ SOBOTA / 23. 4. 2022 (11.00–20.00 h) ◾️ NEDĚLE / 24. 4. 2022 (11.00–16.20 h) S letošní pozitivní změnou české legislativy je konopí zase o krůček blíže lidem. Na zahrádkách se mohou zelenat účinné a legální rostliny konopí s vysokým obsahem CBD a THC do 1 %. Přijďte se dozvědět více o možnostech dalšího zpracování této univerzální rostliny. Budou pro Vás připraveny expozice věnované konopí a souvisejícímu sortimentu. Semena a sazenice konopí s obsahem CBD, pěstitelské indoor či outdoor vybavení, ale také expozice zaměřené na kosmetiku, potraviny nebo testování či zpracování nejen konopí, ale i dalších léčivých bylin. Využijte možnost osobního setkání s výrobci a svěřte své dotazy povolaným. Na své si přijdou i fandové extraktů, vaporizace a nejrůznějších kuřáckých potřeb. Paleta bude opravdu široká. Dozvíte se spoustu zajímavých informací a novinek o využití konopí v léčbě, stavebnictví, průmyslu či veteriny. Dále se můžete těšit na doprovodný program zahrnující přednášky, besedy, konference či konopnou burzu. V neposlední řadě budou připraveny také workshopy, soutěže a afterparty. Starší 65 let a ZTP s doprovodem mají vstup zdarma. Těšíme se na Vás! KONOPEX tým