You Too - U2 cover band v Hudebním Bazaru

You Too - U2 cover band v HB Není třeba blíže představovat tento fenomén. Zazní všechny pecky napříč tvorbou legendárních Irů a my se moc těšíme na fajn večer a "you too" se těš též! Začátek koncertu je naplánován na 20:00."With you or Without you", ale pochopitelně raději počítáme s "With You".