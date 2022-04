Gorolský triatlon

Závod ve 3 disciplínách – 45km na kole (Třinec – Ustroň – Czantoryja – Třinec), 20 km běh (popř. chůze – Třinec – Javorový – Ostrý – Kozinec – Třinec), 10s ponoření se po krk ve splavu (říčka Tyrka v Oldřichovicích) START - Třinec, Husova 282 CÍL - Třinec Oldřichovice 1021 – restaurace s ubytováním El Speedo - parkoviště pod lanovkou na Javorový KATEGORIE - 1. Muži / 2. Ženy / 3. Junioři (bez rozdílu pohlaví15 – 18 let). Cena startovného je 1.150,- na osobu. Co zahrnuje startovné? • • Support věcí ze startu v Třinci do Oldřichovic – pro převlečení z cyklistického do turistického a pak pro převlečení v cíli (suché oblečení, boty atd.) • Jízdenka Ustron Polana na lanovku Wielka Czantorija • Na startu: BoMa Haus - Husova 282, Třinec - šatny, úschovna věcí (převoz do El Speeda), sprchy, WC • V cíli po cyklo závodě: El Speedo – Oldřichovice 1021 – úschovna kola, převlečení, šatny, sprchy, WC • Po cyklo závodě občerstvení (nápoje, pečivo, salám, sladkosti, ovoce – Velký support BoMa raut) • V cíli po pěším závodě: El Speedo – převlečení, šatny, sprchy, WC • Občerstvení v cíli (Cílový BoMa raut – polévka, pečivo, kobliha, nápoj ) • Každý účastník v cíli (po splnění všech 3 disciplín v časovém limitu 12 hodin) obdrží luxusní železnou medaili a diplom. • První 3 v každé kategorii obdrží rovněž hodnotné věcné ceny. Víc na https://www.bomaway.cz/gorolskytriatlon/ Jana Maštalířová 605 727 995