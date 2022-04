Silesia bike marathon 2022

To nejhezčí z okolí Opavy, co můžete ze sedla svého kola vidět! Tak o tom je SILESIA bike marathon. Moravskoslezská klasika, která se letos jede po dvacátédruhé. Tratě 55km a 90km vedou v blízkosti zámků Raduň, Hradec nad Moravicí, údolím řeky Moravice a tím nejkrásnějším z přírodního parku Moravice a podhůří Nízkého Jeseníku. Součástí je vše, co k horské cyklistice patří. Lesní cesty, singltreky, technické pasáže, parádní sjezdy, ale také nějaké ty výjezdy. Kopce jsou kořením, všechny se dají jet a odměnou vám budou parádní výhledy od Jeseníků až po Beskydy. Pokud přece jen dojde k přehřátí, věřte, že se svlažíte v nějakém tom brodu a závěrečném sjezdu do cíle. Závod je zařazen ve ŠKODA AUTO ČP XCM a partnerským závodem Prima CUPu