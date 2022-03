Velevážené publikum, přistupte blíže!



Nechte se strhnout novými zážitky a nasajte spolu s námi tu pravou novocirkusovou atmosféru v krásných kulisách Slezskoostravského hradu. V předhradí se v úchvatné nostalgické cirkusové vesničce přeneste do jiného světa a vychutnejte si nabitý program. Nejen že na vás budou čekat maringotky, které přivezou umělci z Belgie, dvě šapitó plné úžasné podívané, cirkusový koutek pro vaše děti, bary, relax zóny a vystoupení pouličních světových umělců, ale taky se budete moci večer rozparádit v rytmu balkánských a latinských kapel.



Neváhejte však vstoupit také do hradu, který se změní v obrovskou divadelní scénu. Doslova na každém rohu na vás bude čekat velká podívaná… akrobaté a umělci z Argentiny, Francie, Švýcarska, Itálie a dalších zemí a také tuzemské soubory se už nemůžou dočkat, až se stanete součástí krásného panoptika, které vás nenechá vydechnout…



Těšte se, co nového přinese Mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního divadla CIRKULUM 2022. Tak na viděnou! 8. – 12. června 2022 na Slezskoostravském hradě.



Festival CIRKULUM je jen jeden. A bude tak úžasný, jak si ho společně uděláme…



Nabitých pět dnů novým cirkusem a pouličním divadlem, festivalová atmosféra, cirkusová vesnice v podhradí, komedia del arte na hradě, akrobaté a umělci z celého světa.