Tatra 815 4x4 Dakar edition Frinky Joyride

Tento „Dakarský speciál“ kdysi nebýval až tak líbivý. Jednalo se totiž původně o běžný tahač návěsů působící v Armádě ČR. Když ovšem celý svět zasáhla pandemie koncem roku 2019, my jsme nelenili, zavřeli se na 3 měsíce do dílny a tím se na světlo Světa dostal tento unikátní projekt. Tahle Tatrovka má vše co má správný Dakarský speciál mít, takže disponuje vysoko-kompresním přeplňovaným motorem, vylepšeným sáním, terénními pneumatikami, sportovními sedačkami a hlavně cool nástavbou. Zkrátka Dakar tuning by Libros!