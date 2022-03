Hummer H1 Frinky Joyride

Mnozí jej znají taky pod zkratkou „HMMWV“ neboli High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle nebo také „Humvee“. Tento krasavec se opravdu účastnil války v Perském zálivu v letech 1990 až 1991. Poté prošel generální opravou a dlouhá léta čekal na svou „akci“ ve skladu vojenské techniky v Americkém Utahu, kde spolu se svými Hummer kolegy zaujal soukromé obchodníky s armádní technikou. Pak putoval lodním kontejnerem do přístavu v Holandském Rotterdamu, následně autopřepravníkem sem k nám do České republiky. No a tady opět začíná jeho nový příběh jako Frinky Joyride millitary car se kterým se můžeš svézt v terénu i Ty!