Margrete - královna severu (filmový festival Scandi 2022)

_historické drama o nejmocnější ženě evropských dějin Margrete, které se povedlo vytvořit unii z Dánska, Norska a Švédska / na snímku se v koprodukci podílelo i Česko / součástí přehlídky severských filmů Scandi 2022



Dánsko / Norsko / Švédsko / Polsko / Česko / Island, 2021, 120 min, přístupné od 15 let

Popis:

Píše se rok 1402. Margrete dosáhla toho, co se ještě žádnému muži nepodařilo. Spojila Dánsko, Norsko a Švédsko do mírově orientované unie, kterou sama řídí prostřednictvím svého mladého adoptovaného syna Erika. Svazek je však sužován nepřáteli, a Margrete proto plánuje sňatek Erika a anglické princezny. Spojenectví s Anglií by mělo unii zajistit status nové evropské velmoci, avšak právě vznikající spiknutí má zničit Margrete a vše, v co věří.

Režie: Charlotte Sieling

Scénář: Charlotte Sieling, Jesper Fink, Maya Ilsøe

Kamera: Rasmus Videbæk

Hudba: Jon Ekstrand

Hrají: Trine Dyrholm, Søren Malling, Morten Hee Andersen