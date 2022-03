Záznam z MET New York: Ariadna na Naxu

Ariadna na Naxu

Záznam přenosu z Metropolitní opery v New Yorku

Vynikající sopranistka L. Davidsen bude v sérii MET: Live in HD debutovat v jedné ze svých nejvýznamnějších rolí jako bájná řecká hrdinka Straussova okouzlujícího mistrovského díla. Hvězdné obsazení doplní mezzosopranistka I. Leonard v roli skladatelky opery na opeře, která je ústředním motivem celého díla, sopranistka B. Rae jako bezstarostná Zerbinetta a tenorista B. Jovanovich v roli boha Bakcha, do něhož se Ariadna zamiluje. Nastudování v němčině.