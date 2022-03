Míša Růžičková: Pohádkové království

DOPORUČENÝ VĚK 2+

Míša Růžičková se svojí písničkovou a taneční šou přináší zábavu pro nejmenší diváky.

Tentokrát se přeneseme přímo do pohádky. Procvičíme si hlásek u rozcvičky v pohádkových kulisách krásného zámku. V písničkách Tanec princezen a Začíná bál vás pozvu do královského paláce mezi prince a princezny a pořádně to spolu roztočíme. Že se princezny a králové bojí draka, to už víme, ale náš čerstvě vylíhnutý dráček Žofík je moc hodný a přítulný. V podzámčí, tam kde se rozkládá hustý a temný les, přiletí různá Strašidla a možná uvidíme i Trpaslíky a víly. Na závěr si dámě písničku na přání a nový hit S námi pod si hrát, u kterého budeme zpívat, mávat a tancovat. Těšíme se.

Každá osoba i dítě musí mít platnou vstupenku bez ohledu na věk. Představení proběhne ve společenském sále a návštěvníci budou usazeni u stolů. Sezení je nečíslované.

Během představení jsou děti zapojovány do písniček.

Délka představení je přibližně 60 minut, poté mají děti možnost se s Míšou setkat na autogramiádě, vyfotit se, nebo si nechat podepsat plakát, CD, DVD či tričko na předem označeném místě.