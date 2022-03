Oldies Kemp VI.

Akce je přeložena na nové místo konání. Vyjádření pořadatele a veškeré informace naleznete ZDE .

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na nové místo konání a není nutná výměna.



Kemp je umístěný hned vedle areálu Oldies festivalu 2020, ve kterém najdete toalety a pitnou vodu 50 metru od vstupu od kempu. Do kempu budou návštěvníci vpuštěni na základě označené pásky, kterou obdrží při vstupu do kempu v den konání akce po předložení zakoupené vstupenky do Kempu.