Dohoda (Scandi festival 2022)

_osud autorky slavné knihy Vzpomínky na Afriku / součástí filmového festivalu SCANDI 2022



Dánsko, 2021, 115‘, přístupné od 15 let

Podrobnější popis:

Třiašedesátiletá Karen Blixen (Birthe Neumann) je na vrcholu své slávy adeptkou na zisk Nobelovy ceny za literaturu. Už je to 17 let, co se vzdala své slavné farmy v Africe, aby se vrátila do Dánska s životem v troskách. Po syfilidě a ztrátě lásky svého života svou bolest proměnila v literární senzaci. Je však uzavřeným géniem, dokud nepotká talentovaného 30letého básníka. Slibuje mu literární slávu, pokud ji na oplátku bezpodmínečně poslechne i za cenu, že přijde o všechno ostatní ve svém životě...